Курс валют на выходные, 30-31 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 августа, и воскресенье, 31 августа. В последний день недели доллар потерял 6 коп, евро - прибавил 25 коп, а злотый вырос на 8 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,26 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,13 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,29 (+8 коп.)
Напомним, Национальный банк установил курс валют на 1 сентября . После выходных гривна ослабнет по отношению к доллару и евро.