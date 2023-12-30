Курс валют на выходные, 30-31 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 декабря, и воскресенье, 31 декабря. Стоимость доллара – 37,98 – это на 37 коп. больше.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 22 декабря. Курс доллара

1 доллар США – 37,98 грн (+27 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,20 грн (+57 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,73 грн (+12 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,10 – 38,70 грн

"Ощадбанк" – 38,20 – 38,85 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 37,90 – 38,80 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,15 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"Сбербанк" — 42,20 — 42,99 грн

"ПУМБ" – 42,00 – 42,70 грн

"Укрсиббанк" – 42,00 – 43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,20 – 9,60 грн

"Сбербанк" — 9,20 — 9,95 грн

"ПУМБ" – 9,30 – 9,90 грн

Как сообщалось, в Минэкономики сделали экономический прогноз на следующий год. В частности, в министерстве надеются, что в новом году из-за границы в Украину вернутся не менее 1,5 млн человек.

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