Курс валют на выходные, 30-31 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 декабря, и воскресенье, 31 декабря. Стоимость доллара – 37,98 – это на 37 коп. больше.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 22 декабря. Курс доллара
- 1 доллар США – 37,98 грн (+27 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,20 грн (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,73 грн (+12 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 – 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 – 38,85 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн
- "Укрсиббанк" – 37,90 – 38,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,15 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн
- "Сбербанк" — 42,20 — 42,99 грн
- "ПУМБ" – 42,00 – 42,70 грн
- "Укрсиббанк" – 42,00 – 43,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,20 – 9,60 грн
- "Сбербанк" — 9,20 — 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,30 – 9,90 грн
Как сообщалось, в Минэкономики сделали экономический прогноз на следующий год. В частности, в министерстве надеются, что в новом году из-за границы в Украину вернутся не менее 1,5 млн человек.
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