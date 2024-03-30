Курс валют на выходные, 30-31 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 марта, и воскресенье, 31 марта. Стоимость иностранной валюты осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,22 грн
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Курс евро
- 1 евро – 42,36 грн
Курс злотого
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1 польский злотый – 9,82 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,80 – 39,40 грн
- "ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн
- "УкрСиббанк" — 38,85 — 39,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,90 – 39,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
- "УкрСиббанк" — 41,86 — 42,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,70 – 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 1 апреля. В начале недели доллар, евро и злотый стремительно подешевеют в цене.