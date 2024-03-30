Курс валют на выходные, 30-31 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 марта, и воскресенье, 31 марта. Стоимость иностранной валюты осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 39,22 грн

Курс евро

1 евро – 42,36 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,80 – 39,40 грн

"ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн

"УкрСиббанк" — 38,85 — 39,50 грн

"Укрэксимбанк" – 38,90 – 39,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"УкрСиббанк" — 41,86 — 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70 – 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 1 апреля. В начале недели доллар, евро и злотый стремительно подешевеют в цене.

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