Курс валют на выходные, 30 ноября и 1 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В эти выходные используют курсы пятницы, 29 ноября.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 ноября, и воскресенье, 1 декабря. Перед выходными доллар потерял 1 коп. Евро прибавило 6 коп., а злотый – 2 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59
Курс евро
- 1 евро – 43,86
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,17
Как сообщалось, эксперт Александр Хмелевский рассказал, каким будет курс доллара в декабре. В бюджете максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн.
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