Курс валют на выходные, 30 ноября и 1 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В эти выходные используют курсы пятницы, 29 ноября.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 ноября, и воскресенье, 1 декабря. Перед выходными доллар потерял 1 коп. Евро прибавило 6 коп., а злотый – 2 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59

Курс евро

1 евро – 43,86

Курс злотого

1 польский злотый – 10,17

Как сообщалось, эксперт Александр Хмелевский рассказал, каким будет курс доллара в декабре. В бюджете максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн.

Читайте также:

Зеленский подписал закон о повышении налогов