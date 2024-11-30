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Курс валют на выходные, 30 ноября и 1 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 30 ноября и 1 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные: 30 ноября – 1 декабря. / Фото: Associated Press

В эти выходные используют курсы пятницы, 29 ноября.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 ноября, и воскресенье, 1 декабря. Перед выходными доллар потерял 1 коп. Евро прибавило 6 коп., а злотый – 2 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,59

Курс евро

  • 1 евро – 43,86

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,17

Как сообщалось, эксперт Александр Хмелевский рассказал, каким будет курс доллара в декабре. В бюджете максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн.

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