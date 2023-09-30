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Курс валют на выходные: 30 сентября-1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на выходные: 30 сентября-1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют по выходным. / Фото: pixabay.com

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 30 сентября и воскресенье, 1 октября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился еще на 1 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,55 грн (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,31 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,75 грн
"Сбербанк" — 37,45 — 38,20 грн
"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,20 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн
"УкрСиббанк" — 37,30 — 37,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн
"Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн
"Укрэксимбанк" – 40,30 – 41,30 грн
"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн
"УкрСиббанк" — 39,50 — 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,46 – 8,66 грн
"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн
"Укрэксимбанк" – 4-8,85 грн
"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре. Отмечается, что второй месяц осени не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке.

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Дата публикации
Просмотры
1267
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