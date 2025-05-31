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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 31 мая и 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро подешевели в конце недели.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на выходные – 31 мая и 1 июня. / © pixabay.com

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 31 мая, и воскресенье, 1 июня. Накануне доллар потерял 7 коп, а евро - 27 коп. Стоимость злотого не изменилась.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,52 грн

Курс евро

  • 1 евро - 46,80 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,09 грн

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников сообщил, что июнь может принести украинцам новые сдвиги на валютном рынке. Курс доллара долго не пересекает психологическую отметку, а евро никак не вернется к прежнему уровню.

Между тем, банкир Тарас Лесовой также заявил о том, что Украине ситуация на валютном рынке в июне будет оставаться стабильной. Однако, курс доллара может постепенно расти , а ситуация с евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом.

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