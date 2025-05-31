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Курс валют на выходные, 31 мая и 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Доллар и евро подешевели в конце недели.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 31 мая, и воскресенье, 1 июня. Накануне доллар потерял 7 коп, а евро - 27 коп. Стоимость злотого не изменилась.
Об этом сообщили на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
1 доллар США - 41,52 грн
Курс евро
1 евро - 46,80 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,09 грн
Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников сообщил, что июнь может принести украинцам новые сдвиги на валютном рынке. Курс доллара долго не пересекает психологическую отметку, а евро никак не вернется к прежнему уровню.
Между тем, банкир Тарас Лесовой также заявил о том, что Украине ситуация на валютном рынке в июне будет оставаться стабильной. Однако, курс доллара может постепенно расти , а ситуация с евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом.