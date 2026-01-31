- Дата публикации
Курс валют на выходные, 31 января – 1 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 30 января.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля. В последний день недели доллар прибавил 1 коп. Евро вырос на 2 коп. В то же время польский злотый потерял 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,84 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,18 (-1 коп.)
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 февраля. После выходных валюта потеряет цену. В частности, евро – аж 22 коп.