Курс валют на выходные, 31 января – 1 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 31 января и 1 февраля. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля. В последний день недели доллар прибавил 1 коп. Евро вырос на 2 коп. В то же время польский злотый потерял 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 42,84 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,24 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,18 (-1 коп.)

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 2 февраля. После выходных валюта потеряет цену. В частности, евро – аж 22 коп.

