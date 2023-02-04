Курс валют на выходные, 4-5 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 4 февраля, и воскресенье, 5 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро свалился в стоимости на 19 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,98 (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,5 (-1 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,71 грн., а продают за 40,11 грн.

Курс доллара в банках:

ПриватБанк" — 39,50 грн — 40,00 грн

"Ощадбанк" – 39,80 грн – 40,60 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 грн – 40,30 грн,

"Райффайзен" – 39,80 грн – 40,55 грн,

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,35 грн – 43,35 грн,

"Ощадбанк" – 42,80 грн – 43,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 43,05 грн – 43,85 грн,

Райффайзен — 43,00 грн — 43,70 грн,

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн,

"Ощадбанк" – 8,40 грн – 9,20 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,85 грн – 9,35 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, полноценное восстановление экономики Украины ожидается в следующих годах. По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году – еще на 6,4%. Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%.

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