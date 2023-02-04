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Курс валют на выходные, 4-5 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2317
Время на прочтение
2 мин
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Курс валют на выходные, 4-5 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: pixabay.com

Доллар, по официальному курсу, не вырос и стоит 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 4 февраля, и воскресенье, 5 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро свалился в стоимости на 19 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

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Дата публикации
Просмотры
2317
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