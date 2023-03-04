Курс валют на выходные, 4-5 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 марта, и воскресенье, 5 марта. Курс доллара не изменился. Евро прибавило 2 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,80 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,24 (-3 коп.)

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 38,40 грн — 38,90 грн

"Ощадбанк" – 38,40 грн – 38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 38,70 грн – 39,40 грн,

"Райффайзен" – 38,20 грн – 39,20 грн,

ПУМБ – 38,50 грн – 39,25 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,

"Ощадбанк" – 39,90 – 41,60 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,60 грн – 41,40 грн,

"Райффайзен" – 40,10грн – 41,30 грн,

ПУМБ – 40,50 грн – 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,30 грн – 8,80 грн,

"Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,85 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,55 грн – 9,00 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн.

Напомним, 1 марта прошла индексация пенсий. Теперь размер средней пенсии будет составлять более 5 тысяч гривен. До этого она составляла 4,6 тысяч гривен. Индексация составила 19,7%.

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