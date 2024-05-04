Курс валют на выходные, 4-5 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 мая и воскресенье, 5 мая. Перед выходными доллар потерял в цене. Стоимость вро и польского злотого выросла.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,53 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,30 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,77 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "УкрСиббанк" – 39,30-39,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "УкрСиббанк" – 42,00-42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,66-9,88 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 6 мая. В частности стоимость доллара США упала на 14 коп. и составляет 39,39 грн.
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