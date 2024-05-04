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Курс валют на выходные, 4-5 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 4-5 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 4-5 мая. / Фото: unsplash.com

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 мая и воскресенье, 5 мая. Перед выходными доллар потерял в цене. Стоимость вро и польского злотого выросла.

Об этом сообщили   в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,53 грн

Курс евро

  • 1 евро – 42,30 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,77 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
  • "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,30-39,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
  • "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
  • "УкрСиббанк" – 42,00-42,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,66-9,88 грн
  • "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 6 мая. В частности стоимость доллара США упала на 14 коп. и составляет 39,39 грн.

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