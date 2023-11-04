Курс валют на выходные, 4-5 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 ноября и воскресенье, 5 ноября. Стоимость доллара не изменилась – 36,26 грн. Евро и злотий остались на уровне предыдущего дня.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,26 грн (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,67 грн (+44 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,69 грн (+13 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 36,90 – 37,50 грн
- "Сбербанк" — 37,45 — 37,95 грн
- "ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн
- "Укрсиббанк" – 37,10 – 37,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,90 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн
- "Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн
- "ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн
- "Укрсиббанк" – 39,15 – 40,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,63 – 9,20 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн
- "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн
Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в ноябре. По его прогнозу, курс наличного доллара в обменниках может достигнуть 38–39 грн.