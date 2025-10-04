- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 4-5 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Это пятница, 3 октября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 октября, и воскресенье, 5 октября. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 13 коп. Злотый – 3 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,27 грн
Курс евро
1 евро - 48,50 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,39 грн
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 6 октября. После выходных доллар, евро и злотый потеряют в цене.