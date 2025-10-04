ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 4-5 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Это пятница, 3 октября.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 4-5 октября. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 октября, и воскресенье, 5 октября. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 13 коп. Злотый3 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,27 грн

Курс евро

  • 1 евро - 48,50 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,39 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 6 октября. После выходных доллар, евро и злотый потеряют в цене.

