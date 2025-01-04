Курс валют на выходные, 4-5 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к американской валюте.

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 января, и воскресенье, 5 января. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро потеряло в цене 12 коп., а злотый – 9 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 42,03

Курс евро

1 евро – 43,37

Курс злотого

1 польский злотый – 10,14

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сообщил, взлетит ли курс доллара 2025-го. В частности, по его словам, Национальный банк в 2025 году обеспечит "устойчивость" валютного рынка.

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