Курс валют на выходные, 4-5 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к американской валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 4 января, и воскресенье, 5 января. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро потеряло в цене 12 коп., а злотый – 9 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,03
Курс евро
- 1 евро – 43,37
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,14
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сообщил, взлетит ли курс доллара 2025-го. В частности, по его словам, Национальный банк в 2025 году обеспечит "устойчивость" валютного рынка.
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