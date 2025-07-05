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Курс валют на выходные, 5-6 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 5 июля, и воскресенье, 6 июля. В последний день недели доллар потерял 9 коп. Евро и злотый прибавили по 4 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,72
Курс евро
1 евро - 49,17
Курс злотого
1 польский злотый - 11,57
Национальный банк установил курс валют на понедельник, 7 июля. После выходных гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.