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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
139
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Курс валют на выходные, 5-6 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют по выходным 5-6 июля. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 5 июля, и воскресенье, 6 июля. В последний день недели доллар потерял 9 коп. Евро и злотый прибавили по 4 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,72

Курс евро

  • 1 евро - 49,17

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,57

Национальный банк установил курс валют на понедельник, 7 июля. После выходных гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.

Дата публикации
Количество просмотров
139
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