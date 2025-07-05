Курс валют на выходные, 5-6 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют по выходным 5-6 июля. / © УНИАН

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 5 июля, и воскресенье, 6 июля. В последний день недели доллар потерял 9 коп. Евро и злотый прибавили по 4 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США - 41,72

Курс евро

1 евро - 49,17

Курс злотого

1 польский злотый - 11,57

Национальный банк установил курс валют на понедельник, 7 июля. После выходных гривна улучшила свои позиции по иностранной валюте.

Реклама

Дата публикации 14:26, 01.07.25 Количество просмотров 276 Десятки тысяч людей случайно стали миллионерами! Но ненадолго! Что произошло?