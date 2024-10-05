Курс валют на выходные, 5-6 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 5 октября, и воскресенье, 6 октября. Перед выходными доллар, евро и злотый потеряли в цене – 5 коп., 19 коп., и 7 коп. соответственно.

Об этом сообщили в Национальном банке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22

Курс евро

1 евро – 45,52

Курс злотого

1 польский злотый – 10,57

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,0-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,00-46,00 грн

"Ощадбанк" – 45,40-46,35 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,10-46,00 грн

"Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,80 грн

"Укрэксимбанк" – 10,40-10,70 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный назвал причины подорожания доллара в Украине. В прошлом году Нацбанк отказался от фиксации официального курса гривны к доллара. За это время доллар подорожал почти на 13% по ряду причин.

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