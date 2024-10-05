Курс валют на выходные, 5-6 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 5 октября, и воскресенье, 6 октября. Перед выходными доллар, евро и злотый потеряли в цене – 5 коп., 19 коп., и 7 коп. соответственно.
Об этом сообщили в Национальном банке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22
Курс евро
- 1 евро – 45,52
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,57
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,0-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,00-46,00 грн
- "Ощадбанк" – 45,40-46,35 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "УкрСиббанк" – 45,10-46,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн
- "Ощадбанк" – 10,05-10,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,40-10,70 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный назвал причины подорожания доллара в Украине. В прошлом году Нацбанк отказался от фиксации официального курса гривны к доллара. За это время доллар подорожал почти на 13% по ряду причин.
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