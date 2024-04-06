Курс валют на выходные, 6-7 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 апреля и воскресенье, 7 апреля. Стоимость иностранной валюты осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,02 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,34 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,85 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн
- "ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн
- "УкрСиббанк" — 38,85 — 39,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
- "УкрСиббанк" — 42,10 — 42,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,74 – 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 8 апреля. После выходных доллар, евро и злотый подешевеют