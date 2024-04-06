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Курс валют на выходные, 6-7 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 6-7 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют по выходным 6-7 апреля. / Фото: Pexels

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 апреля и воскресенье, 7 апреля. Стоимость иностранной валюты осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,02 грн

Курс евро

  • 1 евро – 42,34 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,85 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн
  • "ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,85 — 39,40 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
  • "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 42,10 — 42,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,74 – 9,95 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 8 апреля. После выходных доллар, евро и злотый подешевеют

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