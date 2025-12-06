ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 6-7 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 5 декабря.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Доллар

Нацбанк установил курс валют на выходные – 6-7 декабря. / © pixabay.com

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря. В последний день недели доллар снизился на 2 коп. Евро и злотый остались без изменений.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,18

Курс евро

  • 1 евро - 49,22

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,63

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 декабря. После выходных доллар, евро и злотый значительно потеряют в цене.

