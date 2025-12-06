- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 6-7 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 5 декабря.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря. В последний день недели доллар снизился на 2 коп. Евро и злотый остались без изменений.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,18
Курс евро
1 евро - 49,22
Курс злотого
1 польский злотый - 11,63
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 декабря. После выходных доллар, евро и злотый значительно потеряют в цене.