Курс валют на выходные, 6-7 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 декабря, и воскресенье, 7 декабря. В последний день недели доллар снизился на 2 коп. Евро и злотый остались без изменений.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 42,18

Курс евро

1 евро - 49,22

Курс злотого

1 польский злотый - 11,63

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 декабря. После выходных доллар, евро и злотый значительно потеряют в цене.

