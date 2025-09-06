- Дата публикации
Категория
Деньги
103
1 мин
Курс валют на выходные, 6-7 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 сентября, и воскресенье, 7 сентября. В последний день недели доллар потерял 3 коп, евро – 7 коп, а злотый уменьшился на 1 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,34
Курс евро
1 евро - 48,13
Курс злотого
1 польский злотый - 11,32
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 сентября. После выходных гривна ослабнет по отношению к евро.