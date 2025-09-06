Курс валют на выходные, 6-7 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 6-7 сентября. / © Reuters

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 сентября, и воскресенье, 7 сентября. В последний день недели доллар потерял 3 коп, евро – 7 коп, а злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,34

Курс евро

1 евро - 48,13

Курс злотого

1 польский злотый - 11,32

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 сентября. После выходных гривна ослабнет по отношению к евро.

