ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 6-7 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 6-7 сентября. / © Reuters

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 сентября, и воскресенье, 7 сентября. В последний день недели доллар потерял 3 коп, евро7 коп, а злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,34

Курс евро

  • 1 евро - 48,13

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,32

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 сентября. После выходных гривна ослабнет по отношению к евро.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie