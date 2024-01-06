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Курс валют на выходные, 6-7 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на выходные, 6-7 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: pixabay.com

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 января и воскресенье, 7 января. Стоимость доллара – 38,04 – это на 7 коп. меньше курса предыдущего дня.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 5 января.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 38,04 грн (-7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,66 грн (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,58 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,40 – 38,90 грн
  • "Сбербанк" — 38,30 — 38,90 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 – 38,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 38,15 – 38,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,25 – 38,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
  • "Сбербанк" — 42,05 — 42,95 грн
  • "ПУМБ" – 41,80 – 42,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,80 – 42,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,05 – 42,85 грн

Курс злотого в банках

  • "Сбербанк" — 9,35 — 9,75 грн
  • "ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
332
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