Курс валют на выходные, 6-7 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 6 января и воскресенье, 7 января. Стоимость доллара – 38,04 – это на 7 коп. меньше курса предыдущего дня.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 5 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,04 грн (-7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,66 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,58 грн (+5 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,40 – 38,90 грн
- "Сбербанк" — 38,30 — 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,70 грн
- "Укрсиббанк" – 38,15 – 38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,25 – 38,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95 – 42,95 грн
- "Сбербанк" — 42,05 — 42,95 грн
- "ПУМБ" – 41,80 – 42,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,80 – 42,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,05 – 42,85 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,35 — 9,75 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн
Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
Читайте также:
- Курс валют на 5 января: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Правила выхода на пенсию изменились с 1 января: сколько лет нужно отработать
- Сколько будет стоить квартира в Киеве в 2024 году: как изменится рынок недвижимости