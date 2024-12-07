Курс валют на выходные, 7-8 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В эти выходные используют курсы пятницы, 6 декабря.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 7 декабря и воскресенье, 8 декабря. Перед выходными доллар потерял 7 копеек. Евро прибавило 11 коп., а злотый – 6 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59

Курс евро

1 евро – 43,81

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Напомним, НБУ установил курс валют на 9 декабря. Перед выходными доллар, евро и злотый выросли в цене.

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