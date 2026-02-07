Курс валют на выходные, 7-8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 7-8 февраля. / © Reuters

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 7 февраля, и воскресенье, 8 февраля. В последний день недели доллар потерял 2 коп. Евро снизилось в цене аж на 14 коп. Польский злотый — 3 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США — 43,14 грн

Курс евро

1 евро — 50,89 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 12,05 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 9 февраля. Из данных регулятора известно, что после выходных гривна усилится по отношению к доллару и евро.

