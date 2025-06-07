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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 7-8 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна потеряла позиции по евро и злотому.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Доллар

НБУ установил курс валют на выходные – 7-8 июня. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 7 июня и воскресенье, 8 июня. Накануне доллар потерял 1 коп. Тем временем евро прибавило 17 коп., а злотый3 коп.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,47

Курс евро

  • 1 евро - 47,37

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,05

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 9 июня. После выходных гривна усилится по отношению к валюте. Доллар и евро стремительно снизились в цене.

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