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Курс валют на выходные, 7-8 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Перед выходными гривна потеряла позиции по евро и злотому.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 7 июня и воскресенье, 8 июня. Накануне доллар потерял 1 коп. Тем временем евро прибавило 17 коп., а злотый – 3 коп.
Об этом сообщили на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
1 доллар США - 41,47
Курс евро
1 евро - 47,37
Курс злотого
1 польский злотый - 11,05
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 9 июня. После выходных гривна усилится по отношению к валюте. Доллар и евро стремительно снизились в цене.