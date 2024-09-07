Курс валют на выходные, 7-8 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Накануне выходных валюта потеряла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 7 сентября и воскресенье, 8 сентября. Перед выходными доллар подешевел на 19 коп., евро – на 24 коп. Тем временем злотый – прибавил 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,08
Курс евро
- 1 евро – 45,58
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,67
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 40,70-41,30 грн
"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн
"УкрСиббанк" – 40,80-41,40 грн
"Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн
"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
"УкрСиббанк" – 45,25-46,10 грн
"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,0-10,75 грн
"Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн
"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, НБУ установил курс валют на 9 сентября. В частности, стоимость доллара США упала на 7 копеек и составила 41,01 гривны.
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