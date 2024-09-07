Курс валют на выходные, 7-8 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 7 сентября и воскресенье, 8 сентября. Перед выходными доллар подешевел на 19 коп., евро – на 24 коп. Тем временем злотый – прибавил 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,08

Курс евро

1 евро – 45,58

Курс злотого

1 польский злотый – 10,67

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,70-41,30 грн

"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн

"УкрСиббанк" – 40,80-41,40 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,25-46,10 грн

"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,0-10,75 грн

"Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, НБУ установил курс валют на 9 сентября. В частности, стоимость доллара США упала на 7 копеек и составила 41,01 гривны.

Изменения с 1 сентября: какие нововведения ожидать украинцам?