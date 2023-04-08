Курс валют на выходные, 8-9 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют пятницу, 7 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело сразу на 10 коп. Злотый свалился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,91 грн (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,51 грн (-3 коп.).

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Райффайзен" -37,40 — 38,40 грн

ПУМБ – 37,00- 37,75 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,85 – 40,85 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 40,95 грн

"Укрэксимбанк" — 40,60-41,30 грн

"Райффайзен" – 40,70 – 41,40 грн

ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,56 – 8,71 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что нет оснований для того, чтобы отказаться от фиксированного курса гривны к доллару. К слову, это предполагает Меморандум по МВФ

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