Курс валют на выходные, 8-9 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменился.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют пятницу, 7 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело сразу на 10 коп. Злотый свалился на 3 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,91 грн (-10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,51 грн (-3 коп.).
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,10 – 37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,00 грн
- "Райффайзен" -37,40 — 38,40 грн
- ПУМБ – 37,00- 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,85 – 40,85 грн
- "Сбербанк" — 40,00 — 40,95 грн
- "Укрэксимбанк" — 40,60-41,30 грн
- "Райффайзен" – 40,70 – 41,40 грн
- ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,56 – 8,71 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что нет оснований для того, чтобы отказаться от фиксированного курса гривны к доллару. К слову, это предполагает Меморандум по МВФ
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