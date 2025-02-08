Курс валют на выходные, 8-9 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 февраля, и воскресенье, 9 февраля. Перед выходными доллар потерял 17 коп, евро – 43 коп, а злотый – 13 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,49 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,97 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,21 грн
Как сообщалось, в Украине уменьшилась стоимость доллара. Потому можно воспользоваться случаем и купить американскую валюту сейчас, считают эксперты.