Курс валют на выходные, 8-9 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 февраля, и воскресенье, 9 февраля. Перед выходными доллар потерял 17 коп, евро – 43 коп, а злотый – 13 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн

Курс евро

1 евро – 42,97 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,21 грн

Как сообщалось, в Украине уменьшилась стоимость доллара. Потому можно воспользоваться случаем и купить американскую валюту сейчас, считают эксперты.

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