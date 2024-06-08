Курс валют на выходные, 8-9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 июня и воскресенье, 9 июня. Перед выходными доллар евро и польский злотый выросли.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,15 грн
Курс евро
- 1 евро – 43,62 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,14 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,20-40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
- "УкрСиббанк" – 40,00-40,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,10-40,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,55-44,55 грн
- "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
- "УкрСиббанк" – 43,45-44,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,80-44,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,11-10,29 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 10 июня. В частности, стоимость доллара США вырастет и в понедельник составит 40,24 грн.
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