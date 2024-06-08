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Курс валют на выходные, 8-9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 8-9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 8-9 июня. / Фото: Associated Press

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 июня и воскресенье, 9 июня. Перед выходными доллар евро и польский злотый выросли.

Об этом сообщили   в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 40,15 грн

Курс евро

  • 1 евро – 43,62 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,14 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,20-40,80 грн
  • "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,00-40,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,10-40,70 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,55-44,55 грн
  • "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
  • "УкрСиббанк" – 43,45-44,45 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,80-44,60 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,11-10,29 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 10 июня. В частности, стоимость доллара США вырастет и в понедельник составит 40,24 грн.

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