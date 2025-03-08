Курс валют на выходные, 8-9 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна значительно ослабла по отношению к евро.

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 февраля. Перед доллар потерял в цене 9 коп., но евро вырос аж на 31 коп. Стоимость злотого не изменилась.

Об этом сообщили в Нацбанке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,27

Курс евро

1 евро – 44,55

Курс злотого

1 польский злотый – 10,67

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 10 марта.

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