Курс валют на выходные, 8-9 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна значительно ослабла по отношению к евро.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 февраля. Перед доллар потерял в цене 9 коп., но евро вырос аж на 31 коп. Стоимость злотого не изменилась.
Об этом сообщили в Нацбанке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27
Курс евро
- 1 евро – 44,55
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,67
Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 10 марта.
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