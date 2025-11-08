Курс валют на выходные, 8-9 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 8-9 ноября. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября. В последний день недели доллар вырос на 2 коп. Евро – взлетело на 19 коп. Злотый – добавил 5 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США - 42,08

Курс евро

1 евро - 48,52

Курс злотого

1 польский злотый - 11,40

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 10 ноября . После выходных доллар значительно упадет в цене.

