Курс валют на выходные, 8-9 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 7 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября. В последний день недели доллар вырос на 2 коп. Евро – взлетело на 19 коп. Злотый – добавил 5 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,08
Курс евро
1 евро - 48,52
Курс злотого
1 польский злотый - 11,40
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 10 ноября . После выходных доллар значительно упадет в цене.