ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 8-9 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 7 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на выходные – 8-9 ноября. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября. В последний день недели доллар вырос на 2 коп. Евро – взлетело на 19 коп. Злотый – добавил 5 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,08

Курс евро

  • 1 евро - 48,52

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,40

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 10 ноября . После выходных доллар значительно упадет в цене.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie