Курс валют на выходные, 9-10 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 9-10 августа. / © УНИАН

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 августа и воскресенье, 10 августа. В последний день недели доллар потерял 16 коп, евро – 1 коп, а злотый вырос на 4 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,45

Курс евро

1 евро - 48,27

Курс злотого

1 польский злотый - 11,32

Напомним, НБУ установил курс валют на 11 августа . После выходных доллар и евро дальше потеряют в цене. Польский злотый растет.