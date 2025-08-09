ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
236
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 9-10 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

Нацбанк установил курс валют на выходные – 9-10 августа. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 августа и воскресенье, 10 августа. В последний день недели доллар потерял 16 коп, евро – 1 коп, а злотый вырос на 4 коп.

Об этом  говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,45

Курс евро

  • 1 евро - 48,27

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,32

Напомним, НБУ установил курс валют на 11 августа . После выходных доллар и евро дальше потеряют в цене. Польский злотый растет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie