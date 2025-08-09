- Дата публикации
Курс валют на выходные, 9-10 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 августа и воскресенье, 10 августа. В последний день недели доллар потерял 16 коп, евро – 1 коп, а злотый вырос на 4 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,45
Курс евро
1 евро - 48,27
Курс злотого
1 польский злотый - 11,32
Напомним, НБУ установил курс валют на 11 августа . После выходных доллар и евро дальше потеряют в цене. Польский злотый растет.