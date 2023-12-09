Курс валют на выходные, 9-10 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 декабря, и воскресенье, 10 декабря. Стоимость доллара – 36,67 грн. Евро и злотый также остались на уровне пятницы.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 36,67 грн

Курс евро

1 евро – 39,49 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,12 грн

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,50 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" – 36,65 – 37,40 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,45 грн

"Сбербанк" — 39,95 — 40,70 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,45 – 40,45 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,00 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.

Напомним, Нацбанк Украины допускает более существенные колебания курса валют, в то же время внимание сосредоточится на курсовой устойчивости. Отмечается, что НБУ зафиксировал курс валют в начале военного положения, чтобы предотвратить панику и контролировать инфляцию.

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