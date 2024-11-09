Курс валют на выходные, 9-10 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 8 ноября.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 ноября, и воскресенье, 10 ноября. Перед выходными валюта существенно упала в цене.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (-10 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,56 (-59 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,30 (+11 коп.)
Напомним, в новом инфляционном отчете НБУ спрогнозировали, что будет с тарифами на коммуналку 2025-го. Вероятно, оплата на газ, отопление и горячую воду еще по крайней мере, год останутся без изменений. Однако с 2026 года тарифы придется постепенно повышать.
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