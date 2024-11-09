Курс валют на выходные, 9-10 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 ноября, и воскресенье, 10 ноября. Перед выходными валюта существенно упала в цене.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,56 (-59 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,30 (+11 коп.)

Напомним, в новом инфляционном отчете НБУ спрогнозировали, что будет с тарифами на коммуналку 2025-го. Вероятно, оплата на газ, отопление и горячую воду еще по крайней мере, год останутся без изменений. Однако с 2026 года тарифы придется постепенно повышать.

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