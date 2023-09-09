Курс валют на выходные, 9-10 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 9 сентября, и воскресенье, 10 сентября.

Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 39,14 и 8,53

Об этом сообщили в НБУ. в соответствии.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,14 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,53 грн (-19 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,25 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,25 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,68 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,75 – 9,25 грн

Напомним, доллар неожиданно начал дешеветь. Заметная смена тренда началась 30 августа. Эксперты говорят, что "виновником" укрепления гривны стал Национальный банк.

Читайте также: