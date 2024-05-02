Курс валют после Пасхи: банкир дал прогноз ситуации на рынке

В первую неделю после Пасхи ситуация на валютном рынке в Украине существенно не изменится. А курс доллара вряд ли опустится ниже 39 гривен.

Об этом говорилось в комментарии начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового изданию "УНИАН".

Удастся ли Украине избежать "безумства курсов"

По словам Лесового, есть большая вероятность, что в 2024 году Украина получит от стран-союзниц ожидаемые и прописанные в бюджете 37 млрд долларов, что станет весомым вкладом в покрытие огромных расходов.

"Поэтому можно ожидать, что регулятор будет чувствовать себя свободнее в части реализации стратегии постепенной валютной либерализации, а в общем смысле на рынке удастся избежать безумства курсов из-за опасений за будущее экономики и стабильности гривны. То есть макрофин от США будет иметь еще и эффект "успокоительного", что крайне важно в условиях войны", – отметил эксперт.

В то же время, на рынке сохранится так называемый режим "управляемой гибкости", но с возможностью регулятора осуществлять разностороннюю политику в отношении валютных интервенций, что означает любые курсовые изменения: рост или уменьшение курсов будет зависеть от соотношения спроса и предложения.

"Однако вряд ли регулятор полностью отпустит рынок в свободное плавание", – прогнозирует Лесовой.

По его словам, 6-12 мая общая структура валютного рынка будет стабильной, ведь на рынке действует определенная система валютных изменений. Именно поэтому в еженедельном разрезе любые изменения будут малозаметными и по основным показателям будет казаться, что рынок статичен.

Управляемая девальвация будет продолжаться

По словам эксперта, все же базовым будет постепенный сдвиг вверх валютных коридоров.

"Можно сказать, что наблюдаемая с начала года постепенная управляемая девальвация продолжится, но она будет малозаметной. Однако вряд ли мы увидим, что курс доллара опустится ниже 39 грн", – пояснил банкир.

Основные показатели валютного рынка 6-12 мая:

коридоры валютных колебаний: на межбанке 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро, на наличном рынке 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,5-0,7 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

Каким будет рынок валют после праздника

После Пасхи, по словам специалиста, рынок приобретет уже привычные стабильно-изменчивые черты.

"При почти ежедневных курсовых колебаниях они не будут слишком сенсационными: после периодов курсового роста всегда следует ожидать определенные движения вниз. В целом соотношение спроса и предложения будет уравновешенным и экономическая конъюнктура будет достаточно благоприятной для рынка. Поэтому любые валютные изменения можно считать естественными и признаком "живого" рынка", – отметил Лесовой.

Напомним, согласно курсу валют на 3 мая от НБУ по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 10 копеек и составляет 39,53 гривны.

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