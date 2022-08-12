Курс валют на 12 августа: сколько перед выходными стоят доллар и евро в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте сегодня, 12 августа, остался на уровне предыдущего показателя – 39,10 грн/долл., курс евро по отношению к гривне укрепился на 3 копейки и составляет 40,08 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн/долл., евро – 39,50 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 38,60 грн.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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