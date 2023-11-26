Курс валют в декабре: эксперт рассказал о ситуации на наличном и безналичном рынках

Эксперт объяснил, что будет с курсом валют в декабре.

В Украине в декабре на безналичном рынке будет господствовать режим "управляемой гибкости" — ситуация на рынке будет формироваться в соответствии с спросом и предложением. Однако декабрь может стать действительно показательным месяцем для понимания, куда будет двигаться курс валют в 2024 году.

Об этом пишет 24 канал.

В следующем году курс валют на безналичном рынке будет формироваться с учетом спроса и предложения, а также тактики НБУ, которая может дать больше "свободы" курсообразованию.

Несмотря на это, на декабрь может выпасть анонсированный этап валютной либерализации – "минимизация множественности валютных курсов".

Как рассказал экономист Тарас Лесовой, НБУ снизит межкурсовую разницу межбанка, коммерческих банков и обменных пунктов.

"Отметим, что свободное курсообразование на межбанке – это возможность для более широкой курсовой динамики: валюта может как расти, так и уменьшаться в цене, однако такие изменения не будут резкими. Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на "ширшем" уровне 36-38 гривен за доллар и 39-41 гривен за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах — не более 0,1 гривны", — отметил он.

По словам эксперта, ситуация на наличном рынке будет зеркальной до положения дел на безналичном рынке с добавлением 1 – 1,5% к курсу на межбанке.

Однако ожидается, что межкурсовая разница будет постепенно сокращаться и к концу декабря составит всего 1% (минимизация множественности валютных курсов).

"Еще один фактор, который больше будет касаться наличного рынка – сезонный (накануне праздников колебания на наличном рынке будут заметнее обычного, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок). То есть мы предполагаем, что предложение на наличном рынке может несколько увеличиться – на 10-15% по сравнению с ноябрем, что также повлияет на сокращение разницы между курсами межбанка и наличным", – объяснил Лесной.

По его прогнозу, в декабре курс доллара будет на уровне 37-38 гривен, а евро – 39-41 гривен. Стоимость наличных денег будет формироваться согласно незначительному спреду и текущим колебаниям на уровне 0,3 – 0,5 гривны.

Напомним, член Совета НБУ Василий Фурман объяснил, что будет с гривной в ближайшее время.

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