Курс валют в Украине 1 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 1 февраля. В сутки курс доллара не изменился. Евро упал в цене на 28 копеек. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,59 (-28 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,40 (-6 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,66 грн., а продают за 40,06 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,70 грн — 40,20 грн

"Ощадбанк" – 40,00 грн – 40,80 грн

"Укрэксимбанк" – 40,10 грн – 40,60 грн,

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,45 грн – 43,45 грн,

"Ощадбанк" – 42,60 грн – 43,65 грн,

"Укрэксимбанк" – 43,00 грн – 43,80 грн,

Райффайзен — 43,00 грн — 43,70 грн,

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн,

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 9,15 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,80 грн – 9,30 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, в течение недели значительных изменений в курсах валют не будет. На межбанке доллар будет находиться в пределах 40–41 грн. По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, главной задачей в ближайшее время станет удержание экономической стабильности.

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