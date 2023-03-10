Курс валют в Украине 10 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара зафиксирован на уровне 36,56 грн от лета в прошлом году.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 6 коп. Злотый повысился на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,62 (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,25 (+1 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем за 39,00 грн., а покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,12 грн., а родят за 40,90 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн
- "Ощадбанк" – 38,35 грн – 39,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,30 грн – 38,90 грн
- "Райффайзен" – 37,90 грн – 38,70 грн
- ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,40 грн – 40,40 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,10 грн – 41,80 грн
- "Райффайзен" – 39,70 грн – 40,75 грн
- ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн
- "Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн
Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев отметил: не видит факторов, способных вернуть тот курс, который был до полномасштабного вторжения РФ. Средневзвешенный курс гривны к доллару в украинских банках в конце февраля составил 38,94 грн/$. Это минимум за полгода – с июля-августа 2022 года, когда Национальный банк Украины поднял официальный курс до 36,57 грн/$.
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