Курс валют в Украине 13 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара остается стабильным.
Национальный банк Украины на 13 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал на 12 копеек и стоит 38,74 грн.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Официальный курс польского злотого повысился на 2 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,27 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 39 грн. Покупают по 38 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,1 грн. Продается по 40,6 грн.
Курс доллара в банках:
"Приватбанк" – 37,95 грн – 38,45 грн
"Ощадбанк" – 38,25 грн – 39,25 грн
"Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн
"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,3 грн
ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн
Курс евро в банках:
"Приватбанк" – 39,55 грн – 40,55 грн
"Сбербанк" — 40,20 — 41,00 грн
"Укрэксимбанк" – 40,05 грн – 40,07 грн
"Райффайзен" – 38,95 грн – 40,15 грн
ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
"Ощадбанк" – 8,30 грн – 8,70 грн
"Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн
"Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн
Напомним, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в ближайшее время в Украине может подешеветь курс доллара. Однако снижение курса не будет значительным. В марте доллар останется на текущем уровне или немного снизится.
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