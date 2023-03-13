Курс валют в Украине 13 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 13 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал на 12 копеек и стоит 38,74 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 2 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,27 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39 грн. Покупают по 38 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,1 грн. Продается по 40,6 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,95 грн – 38,45 грн

"Ощадбанк" – 38,25 грн – 39,25 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,3 грн

ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,55 грн – 40,55 грн

"Сбербанк" — 40,20 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,05 грн – 40,07 грн

"Райффайзен" – 38,95 грн – 40,15 грн

ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,30 грн – 8,70 грн

"Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн

"Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн

Напомним, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в ближайшее время в Украине может подешеветь курс доллара. Однако снижение курса не будет значительным. В марте доллар останется на текущем уровне или немного снизится.

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