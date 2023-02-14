Курс валют в Украине 14 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара остановился на уровне 36,56 от 21 июля 2022 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 3 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.
Напомним, Минсоцполитики прекратило деятельность Фонда социального страхования, теперь выплатами украинцам субсидий, льгот и больничных занимается Пенсионный фонд. В Минсоцполитики рассказали, как все работает и нужно ли повторно оформлять документы для получения средств.
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