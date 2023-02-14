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Курс валют в Украине 14 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Курс валют в Украине 14 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: pixabay.com

Курс доллара остановился на уровне 36,56 от 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 3 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,09 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,16 (-1 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 41 грн., а покупают за 39,9 грн. За евро в обменниках предлагают 42,38 грн., продают за 42,52 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" — 39, 20 грн — 39,70 грн
  • "Ощадбанк" – 39,65 грн – 40,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,70 грн – 40,20 грн,
  • "Райффайзен" – 39,30 грн – 40,00 грн,
  • ПУМБ – 39,50 грн – 40,55 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 41,30 грн – 42,30 грн,
  • "Ощадбанк" – 42,10 грн – 43,10 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 42,10 грн – 42,90 грн,
  • Райффайзен — 42,00 грн — 42,80 грн,
  • ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,10 грн – 9,00 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 9,10 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, Минсоцполитики прекратило деятельность Фонда социального страхования, теперь выплатами украинцам субсидий, льгот и больничных занимается Пенсионный фонд. В Минсоцполитики рассказали, как все работает и нужно ли повторно оформлять документы для получения средств.

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Дата публикации
Просмотры
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