Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют в Украине 14 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют в Украине 14 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: Национальный банк Украины

Официальный курс доллара – 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 36 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,10 (+36 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,32 (+5 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 40,88 грн

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн
  • "Ощадбанк" – 38,25 грн – 39,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,25 грн – 38,85 грн
  • "Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн
  • ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,70 грн – 40,70 грн
  • "Ощадбанк" – 40,20 – 41,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,45 грн – 41,15 грн
  • "Райффайзен" – 39,90 грн – 40,80 грн
  • ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,60грн – 9,00 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн

Напомним, аналитик Алексей Козырев говорит, что 13-17 марта Нацбанк продолжит курс доллара в пределах 36,5686 – 36,9343 грн. Цена доллара при покупке/продаже в банках будет колебаться в пределах широкого коридора от 37,80 до 39,30 грн, а евро — от 39,00 до 41,80 грн.

Читайте также:

Гривна крепчает: Сергей Фурса рассказал актуальную информацию о курсе валют и экономике Украины

Гривна крепчает: Сергей Фурса рассказал актуальную информацию о курсе валют и экономике Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
818
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация