Курс валют в Украине 14 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 14 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 36 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,10 (+36 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,32 (+5 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 40,88 грн

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн

"Ощадбанк" – 38,25 грн – 39,25 грн

"Укрэксимбанк" – 38,25 грн – 38,85 грн

"Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн

ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,70 грн – 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,20 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45 грн – 41,15 грн

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,80 грн

ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60грн – 9,00 грн

"Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн

Напомним, аналитик Алексей Козырев говорит, что 13-17 марта Нацбанк продолжит курс доллара в пределах 36,5686 – 36,9343 грн. Цена доллара при покупке/продаже в банках будет колебаться в пределах широкого коридора от 37,80 до 39,30 грн, а евро — от 39,00 до 41,80 грн.

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