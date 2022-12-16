Курс валют в Украине 16 декабря: НБУ укрепил гривну по отношению к евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривны по отношению к евро.

Сегодня, 16 декабря, Национальный банк Украины укрепил гривну по отношению к европейской валюте.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс евро сейчас составляет 38,85 грн, что на 7 копеек дешевле, чем накануне. 15 декабря курс евро был на уровне 38,92 грн.

Относительно официального курса доллара, он все еще остается без изменений – 36,56 грн.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл, а на конец года он составит 45,8 грн/долл.

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