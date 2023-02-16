Курс валют в Украине 16 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 16 февраля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Евро за сутки подешевел сразу на 22 копейки и стоит 39,12 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 4 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,21 грн.

В обменниках доллар продается в среднем по 40 грн. Покупают за 39,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,4 грн. Продают по 42,58 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 39,25 грн – 39,70 грн

"Ощадбанк" – 39,65 грн – 40,45 грн

"Укрэксимбанк" – 39,70 грн – 40,20 грн

"Райффайзен" – 39,30 грн – 39,95 грн

ПУМБ – 39,50 грн – 40,50 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 41,25 грн – 42,25 грн

"Ощадбанк" – 41,85 грн – 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20 грн – 42,95 грн

Райффайзен — 42,00 грн — 42,60 грн

ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,20 грн – 9,10 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен - 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.

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