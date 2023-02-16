Курс валют в Украине 16 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменился.
Национальный банк Украины на 16 февраля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Евро за сутки подешевел сразу на 22 копейки и стоит 39,12 грн.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Официальный курс польского злотого снизился на 4 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,21 грн.
- В обменниках доллар продается в среднем по 40 грн. Покупают за 39,8 грн.
- За евро в обменниках предлагается 42,4 грн. Продают по 42,58 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 39,25 грн – 39,70 грн
- "Ощадбанк" – 39,65 грн – 40,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,70 грн – 40,20 грн
- "Райффайзен" – 39,30 грн – 39,95 грн
- ПУМБ – 39,50 грн – 40,50 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 41,25 грн – 42,25 грн
- "Ощадбанк" – 41,85 грн – 42,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20 грн – 42,95 грн
- Райффайзен — 42,00 грн — 42,60 грн
- ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,20 грн – 9,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,15 грн
- "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн
Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен - 30,6%.
Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.
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