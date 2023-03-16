Курс валют в Украине 16 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара не менялся с 21 июля 2022-го.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 марта. Курс доллара не изменился. Евро упало на 66 коп. Злотый снизился на 17 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,61 (- 66 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,21 (-17 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 40,90 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,02 грн – 38,52 грн

"Ощадбанк" – 38,30 грн. – 39,15 грн.

"Укрэксимбанк" – 38,35 грн – 38,95 грн,

"Райффайзен" – 38,00 грн – 38,70 грн,

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,80 грн – 40,80 грн,

"Сбербанк" — 40,40 — 41,10 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,70 грн – 41,40 грн,

"Райффайзен" – 40,20 грн – 41,20 грн,

ПУМБ – 40,50 грн. – 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,30 грн – 8,90 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев отмечает, что средневзвешенный курс гривны к доллару в украинских банках в конце февраля составил 38,94 грн/$. Это минимум за полгода – с июля-августа 2022 года, когда Национальный банк Украины поднял официальный курс до 36,57 грн/$.

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