Курс валют в Украине 17 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 марта. Курс доллара не изменился. Евро злобно на 10 коп. Злотый повысился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,71 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,24 (+3 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,35 грн. Продают по 40,90 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,02 грн – 38,52 грн

"Ощадбанк" – 38,30 грн. – 39,10 грн.

"Укрэксимбанк" – 38,35 грн – 38,95 грн,

"Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн,

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,65 грн – 40,65 грн,

"Сбербанк" — 40,10 — 41,00 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,50 грн – 41,20 грн,

"Райффайзен" – 40,20 грн – 41,20 грн,

ПУМБ – 40,50 грн. – 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Напомним, средняя стоимость валюты в 2023 году может составлять около 39,5 гривны за доллар, говорят специалисты со ссылкой на информацию Минфина о росте экономики Украины в 2023 году на 1%. По прогнозу украинской инвестиционной компании Concorde Capital, курс доллара в Украине до конца 2023 может находиться в пределах от 36,6 гривны за доллар.

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