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Курс валют в Украине 17 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Курс валют в Украине 17 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 марта. Курс доллара не изменился. Евро злобно на 10 коп. Злотый повысился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,71 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,24 (+3 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,35 грн. Продают по 40,90 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" – 38,02 грн – 38,52 грн
  • "Ощадбанк" – 38,30 грн. – 39,10 грн.
  • "Укрэксимбанк" – 38,35 грн – 38,95 грн,
  • "Райффайзен" – 38,00 грн – 38,90 грн,

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,65 грн – 40,65 грн,
  • "Сбербанк" — 40,10 — 41,00 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 40,50 грн – 41,20 грн,
  • "Райффайзен" – 40,20 грн – 41,20 грн,
  • ПУМБ – 40,50 грн. – 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,80 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн,
  • "Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Напомним, средняя стоимость валюты в 2023 году может составлять около 39,5 гривны за доллар, говорят специалисты со ссылкой на информацию Минфина о росте экономики Украины в 2023 году на 1%. По прогнозу украинской инвестиционной компании Concorde Capital, курс доллара в Украине до конца 2023 может находиться в пределах от 36,6 гривны за доллар.

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Дата публикации
Просмотры
2481
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