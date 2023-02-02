Курс валют в Украине 2 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар по официальному курсу сохраняется на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 1 февраля. В сутки курс доллара не изменился. Евро вырос в цене на 24 коп. Злотый вырос на 6 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,83 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,46 (+6 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,87 грн., а продают за 40,26 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,70 грн — 40,20 грн

"Ощадбанк" – 40,10 грн – 40,75 грн

"Укрэксимбанк" – 40,15 грн – 40,65 грн,

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,55 грн,

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,40 грн – 43,40 грн,

"Ощадбанк" – 42,60 грн – 43,65 грн,

"Укрэксимбанк" – 43,15 грн – 43,95 грн,

Райффайзен — 43,00 грн — 43,80 грн,

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн,

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 9,15 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,85 грн – 9,35 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, В=в среду, 1 февраля , Министерство финансов США ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России.

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