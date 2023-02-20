Курс валют в Украине 20 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 20 февраля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за сутки подешевел сразу на 27 копеек и стоит 38,83 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 6 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,12 грн.

В обменниках доллар продается в среднем по 40 грн. Покупают по 39,87 грн.

За евро в обменниках предлагается 42 грн. Продают по 42,58 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,20 грн — 39,70 грн

"Ощадбанк" – 39,55 грн – 40,35 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 грн – 40,00 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,43 грн

ПУМБ – 39,25 грн – 40,25 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,90 грн – 41,90 грн

"Ощадбанк" – 41,65 грн – 42,60 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90 грн – 42,50 грн

"Райффайзен" – 38,85 грн – 40,10 грн

ПУМБ – 41,50 грн – 42,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,13 грн – 8,82

"Ощадбанк" – 8,10 грн – 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,10 грн – 9,00 грн

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.