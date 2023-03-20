Курс валют в Украине 20 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 20 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал сразу на 14 копеек и стоит 38,85 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,25 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают по 38 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,35 грн. Продается по 40,9 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,10 грн – 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн – 39,15 грн

"Укрэксимбанк" – 38,40 грн – 38,99 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,43 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,90 грн – 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,25 – 41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,55 грн – 41,25 грн

"Райффайзен" – 38,95 грн – 40,10 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,36 грн – 8,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,56 грн – 8,90 грн

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев отмечает, что средневзвешенный курс гривны к доллару в украинских банках в конце февраля составил 38,94 грн/долл. Это минимум за полгода – с июля-августа 2022 года, когда Национальный банк Украины поднял официальный курс до 36,57 грн/долл.

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