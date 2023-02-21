Курс валют в Украине 21 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 19 коп. Злотый повысился на 10 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 39,02 (+19 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,22 (+10 коп.) В обменниках доллар продают в среднем за 40 грн., а покупают за 39,8 грн. За евро в обменниках предлагают 42 грн., а продают за 42,5 грн. Курс доллара в банках: Приватбанк" — 39,20 грн — 39,70 грн

"Ощадбанк" — 39,55 грн — 40,45 грн.

"Укрэксимбанк" – 39,60 грн – 40,10 грн,

"Райффайзен" – 39,10 грн – 39,95 грн,

ПУМБ – 39,25 грн – 40,25 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 41,05 грн – 42,05 грн,

"Ощадбанк" – 41,65 грн – 42,60 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,90 грн – 42,60 грн,

Райффайзен — 41,80 грн — 42,50 грн,

ПУМБ – 41,50 грн – 42,50 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,10 грн – 9,00 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,70 грн – 9,10 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, SCM уплатил в бюджет 73,2 млрд гривен налогов за 2022 год. Из этой суммы более 62 млрд грн уплачено в государственный бюджет. Отчисления в местные бюджеты составили 11,2 млрд грн. Капитальные инвестиции за прошлый год достигли более 21,1 млрд. грн.

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