Курс валют в Украине 21 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 19 коп. Злотый повысился на 10 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, SCM уплатил в бюджет 73,2 млрд гривен налогов за 2022 год. Из этой суммы более 62 млрд грн уплачено в государственный бюджет. Отчисления в местные бюджеты составили 11,2 млрд грн. Капитальные инвестиции за прошлый год достигли более 21,1 млрд. грн.
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