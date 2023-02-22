Курс валют в Украине 22 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не менялся с 21 июля 2022-го.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 4 коп. Злотый снизился на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на свет. Однако в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии.
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