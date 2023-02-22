Курс валют в Украине 22 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не менялся с 21 июля 2022-го.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 4 коп. Злотый снизился на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 39,98 (-4 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,20 (- 2 коп.) В обменниках доллар продают в среднем за 40,00 грн., а покупают за 39,00 грн. За евро в обменниках предлагается 42,00 грн. Продают по 42,50 грн. Курс доллара в банках: Приватбанк" — 39,10 грн — 39,60 грн

"Ощадбанк" – 39,50 грн – 40,30 грн

"Укрэксимбанк" – 39,55 грн – 40,05 грн,

"Райффайзен" – 39,10 грн – 39,95 грн,

ПУМБ – 39,25 грн – 40,25 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 40,95 грн – 41,95 грн,

"Ощадбанк" – 41,60 грн – 42,50 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,80 грн – 42,50 грн,

Райффайзен — 41,80 грн — 42,50 грн,

ПУМБ – 41,50 грн – 42,50 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,20 грн – 9,00 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,70 грн – 9,10 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на свет. Однако в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии.

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