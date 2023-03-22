Курс валют в Украине 22 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 марта. Курс доллара не изменился. Евро злобно на 28 коп. Злотый повысился на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,42 (+28 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,39 (+7 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,95 грн – 38,45 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,10 грн.

"Укрэксимбанк" – 38,40 грн – 38,99 грн,

"Райффайзен" – 38,30 грн – 38,95 грн,

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,10 грн – 41,10 грн,

"Сбербанк" — 40,30 — 41,20 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,75 грн – 41,45 грн,

"Райффайзен" – 40,40 грн – 41,30 грн,

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,29 грн – 8,74 грн,

"Сбербанк" — 8,25 грн — 8,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Напомним , Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе поддержки общим размером 15,6 млрд дол. В частности, программа поможет нам профинансировать все критические издержки, сохранить макрофинансовую устойчивость.

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